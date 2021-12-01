金管會證期局表示，核准富蘭克林華美投信申報募集開放式股票型「富蘭克林華美生技證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

「富蘭克林華美生技證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由玉山銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

證期局指出，此基金原則上自成立日起屆滿6個月後，投資於國內外股票及存託憑證的總金額，應不低於基金淨值的70％，且投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准的店頭市場所交易的有價證券總金額，應不低於基金淨資產價值60％。

同時，此基金投資於ICB行業分類指標中，屬於生物科技（Biotechnology）或醫藥（Pharmaceuticals）相關行業的有價證券總金額，亦不得低於基金淨值的60％。