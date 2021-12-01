網紅青青今年6月透露在老闆招待下飛往美國工作打疫苗，讓許多人非常羨慕，後來她和朋友到巴黎度假血拚，卻遇到竊賊闖空門，幸好財務及生命安全都沒損失。近日，有網友在社團分享遇見美女咖啡店員，細看更發現對方上圍突出，衝出圍裙，引來青青本人親回正是她本人：「來店裡我來服務你吧」。

青青擁有F級上圍好身材及甜美臉蛋，去年卻捲入仙人跳疑雲，她帶YouTuber「放火」回家遭男友發現後逼迫放火簽本票，後來法院證實青青清白。今年6月她因工作到美國打疫苗，更分享當地「得來速型」打疫苗現況，後來她到歐洲，回台灣前決定加碼接種第三劑疫苗，沒想到出現奇怪副作用，讓她擔心弄巧成拙。

青青先前到美國打疫苗。（圖／翻攝自c.0214 IG）

青青承認網友發出的咖啡店正妹是她。（圖／翻攝自c.0214 IG）

青青說因為國外變種病毒增加，她便去加強第三劑疫苗，沒想到生理期時血量變多，內衣變緊，細查更發覺腋下出現不明腫脹，她急忙跑去看醫生，醫師解惑說：「會有一成的女性，施打疫苗後會有腋下淋巴浮腫」，因此算是正常反應，大約4到6周後會自然消失，才讓她鬆口氣。

青青宿敵啾啾開嗆。（圖／翻攝自Chu Chu臉書）

近日有網友在「爆廢公社公開版」貼出美女店員照片，笑說：「內湖的咖啡特別香！」，照片中可見一位女店員穿著白色緊身上衣，前面綁著圍裙，但仍擋不住呼之欲出的傲人上圍，青青隨後也在IG限時動態認了就是她，大方說：「好多網友私訊我說被放在社團，來店裡我來服務你吧」，而先前跟青青因互罵對方被包養鬧翻的網紅啾啾則出聲嗆：「兜兜穿這樣乾脆不要穿，很假」、「要就直接露出來，不要假掰了」，引來其他網友觀戰：「妳也來了」、「這不是流量密碼其中一招嗎？妳怎麼可能不知道」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。