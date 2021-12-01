總統蔡英文「論文門」纏訟2年，近日英國皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）判決蔡的母校倫敦政經學院（LSE）「否認持有」其博士論文口試委員名單及口試報告，再度引發各界關注。蔡英文的律師發聲明表示反駁指控，強調LSE已多次指學位為真。但前立委孫大千今提5質疑，嗆問教育部為何要封存重要文件30年。

蔡英文總統「論文門」風波持續延燒，旅美學者林環牆昨表示，LSE的最高權力機構校務評議會，否認持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告，但在此之前，LSE內部的法律團隊代表人海恩，卻在去年12月18日提供兩位口試委員的名字透過台灣駐英代表處轉交給法務部，根據海恩的說法，這是從LSE留存蔡英文多達280多項的學生資料中找出來的，如今LSE校務評議會都已否認LSE持有蔡英文的博士口試委員及其他相關資料，那海恩又是如何無中生有，虛構出兩個博士口試委員給台灣的法務部呢？

孫大千今(1日)在臉書以個人過去在美國取得博士學位的經驗做出比較，提出五個疑點，其中一項為「蔡英文的博士論文根本沒有涉及國家機密為什麼教育部要以『機密封存30年』為由拒絕所有的調閱？」

孫大千今在臉書寫下，以個人過去在美國取得博士學位的經驗，至少要完成下列幾項程序，包含向學校遞交論文研究方向的申請表、論文完成後必須向學校提出論文口試的申請表、通過論文口試後，博士生要再向校方提出一份論文口試的結果報告、博士生必須將論文內容編排符合規定格式，然後繳交三本裝訂好的論文到學校圖書館作為存檔等等程序。

因此孫大千說，相形比對之下，不難看出來蔡英文博士學位中的幾個疑點，第一，既然倫敦政經學院宣稱蔡英文為其校友，為什麼倫敦政經學院的最高權力機構校務評議會，否認持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告？第二，既然倫敦大學表示持有蔡英文論文考試的報告及論文著作權提交表，以及倫敦大學當年發行的個人及論文合格紀錄，為什麼不能直接對外公開，以昭公信，杜絕傳言呢？

孫大千提出第三，為什麼蔡英文沒有繳回一份博士論文裝訂本給倫敦政經學院的圖書館？第四，為什麼蔡英文的論文選擇不向外界公開？以及第五，蔡英文的博士論文根本沒有涉及國家機密為什麼教育部要以「機密封存30年」為由拒絕所有的調閱？

然而針對蔡英文總統「論文門」被指控學位造假，蔡英文的律師昨(11月30日)發聲明表示，根據英國資訊專委辦公室（ICO）判決，倫敦大學已表示持有蔡總統口試及合格紀錄且可以確認已授予學位，口試紀錄由倫敦大學保存，並非倫敦政經學院（LSE）。並警告部分人刻意編造錯假訊息，意圖誤導社會輿論，應注意法律責任。