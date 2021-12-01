蔡男駕駛的車輛失控撞擊路邊2車，現場一片凌亂。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄一名蔡姓男子開車載著2名男子，深夜行經三民區覺民路時，疑因過彎失控，撞上停放路旁的2輛小客車，造成車頭嚴重毀損，其中蔡姓駕駛大腿骨折，副駕駛座的蔡姓乘客右手痛麻，兩人都被送醫急救。警方到場後意外發現車內竟還藏有2根木棍、1支鋁製球棒及1把西瓜刀。

高雄三民區覺民路11月30日23時許發生一起車禍事故，警方調查，20歲的蔡姓男駕駛開著向郭姓友人借來的車，載著蔡姓及董姓男子，疑因過彎失控，先擦撞對向一輛灰色自小客車，又再撞擊另一台黑色休旅車車頭，車頭被撞得嚴重變形，車上蔡姓駕駛大腿骨折，而乘客蔡男右手麻感無外傷，均送高醫診治，乘客董男輕傷無大礙。

車禍發生後，他們表示是正要前往還車途中，警方請車主郭姓男子到場釐清，打開車廂時，意外發現車內竟置有2根木棒、1支鋁製球棒及1把西瓜刀，隨即依法沒入，並將郭男帶返所釐清，郭男供稱車內的木棍、鋁製球棒及西瓜刀確實他放置於車上，但已放置許久，是做為防身用途。

警方將郭男、蔡姓駕駛將依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第1款無正當理由，攜帶具有殺傷力之器械函請裁處，並依法將該器械沒入。另外，蔡姓駕駛雖然無酒駕，但並沒有汽車駕駛執照，也將依法掣單舉發。