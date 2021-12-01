不少年輕人為了爭取更好的工作機會，選擇北漂打拚，不過有北漂7年的網友表示，自大傳系畢業後，她就留在台北生活，但因為不捨家人在南部獨自生活，所以打算回南部工作，最近查職缺才發現，南北兩地的薪水真的差太多，讓她無奈感嘆「回家是條漫長的路」，不少網友看完則認為，科系決定一切。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，過去她從南部北漂到台北念大傳系，畢業後就繼續留在台北找相關工作，到目前為止已經北漂7年了。不過她認為，雖然很喜歡台北的自由生活，但每次回高雄看到家人白髮蒼蒼，又讓她相當不捨，所以有了回南部工作的打算。

原PO為了回鄉工作，最近開始瀏覽高雄地區與大傳科系相關的職缺，沒想到一查才發現，相關職缺開的薪水和要求的工作內容根本不成正比，讓她滿頭問號，無奈感嘆「回家是條漫長的路」。

原PO詢問，北漂回南部打拚的人，都是怎麼成功的？引起網友熱議，不少網友也感同身受，留言表示，「南部月薪4萬就是高薪了」、「南部真的低，有些低到基本工資的那種」、「北部是生存，南部是生活」。

也有不少人認為科系決定一切，「單純你選錯科系， 我讀工程方面，完全沒有你說的這個問題」、「選科系時就該知道未來回不回的了家」、「之前看過求職網，同一個公司開的同職缺，南部的起薪就是比北部硬生生少了好幾千塊」。