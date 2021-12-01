男友施暴還握有不雅片？高嘉瑜10:30現身說明｜2021.12.01

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞拘禁、痛毆，傳出因對方握有私密影片，讓她只能隱忍，直到昨日才在律師陪同下報案，對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴。經檢察官受理訊問後，認定林涉嫌重大，向新北地院聲請搜索，警方於今（1）日凌晨在板橋某飯店將林拘提到案。高嘉瑜則在今日上午10:30召開記者會統一對外說明，傳她將公布重傷照片。

高嘉瑜一開口先跟大家說對不起、讓大家擔心，她表示，從事發到現在收到很多人的關心，沒想到自己會成為社會新聞或此事件的主角，這段期間見識到人性最黑暗、最恐怖的一面，在她人生成長的經驗裡，可能都沒遇過類似這樣的人，所以當下的第一時間自己也是非常驚慌失措、害怕，遇到這麼恐怖的人，但也有很多很好的人、很善良的人，知道之後也一直努力想要幫她，也很多人提供很多幫助，還是有很多的人一直支持她。

高嘉瑜透露，昨也接到其他受害者試圖跟她聯絡，林男幾乎都用同樣的手法脅迫過去交往過的女生，受害者不只有她一人，但如果自己是最後一個受害者的話，那在這件事情上也算是有貢獻，過去受害的人可能都不敢，或因為林男種種的暴力脅迫，被迫隱忍、和解或不敢出面。

高嘉瑜也說，林男長期不管在政治圈或企業界、學界，都有很多的關係人脈，好像突顯他跟好多人關係都非常好，比她更弱勢、更沒能力的女性其實更孤立無助，但身為立法委員有這樣的詮釋還被脅迫，其實身為女性，面對另一半或男友有這樣的暴力或脅迫，內心其實百感交集，第一時間覺得非常丟臉，很多人說要勇敢出來面對，如果她都不敢勇敢面對，其他人怎麼敢站出來？

平常在媒體上，給大家正面、陽光形象，高嘉瑜一度哽咽，表示一直想帶給大家歡笑，不管是唱歌或搞笑，希望呈現給大家就是比較正面陽光的形象，而身為一個公眾人物，遇到這種事也不知道怎麼處理，甚至也沒有讓家人知道，第一時間也覺得非常難看的事。

高嘉瑜今日一早抵達立法院，面對媒體詢問這幾天還好嗎？傷勢目前還好嗎？她僅表示，「等一下會有記者會啦」，將統一說明。

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民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞施暴，今日10:30將統一對外說明。今早她抵達立法院面對媒體詢問時，僅說「等一下會有記者會啦」。（圖／曾薏蘋翻攝）