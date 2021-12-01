民進黨立委高嘉瑜昨驚傳遭男友林秉樞施暴，雖然距事發當日多天，全身仍可以多處淤青、破皮，高驗傷照片曝光後，引發各界譁然，痛罵林根本就是不折不扣的恐怖情人。知名醫師高大成看過照片後研判，高全程不僅遭林徒手暴打，還遭拖行。

高嘉瑜遭施暴的驗傷照片今天曝光，照片中可見，高的眼眶瘀青、嘴唇發黑、右臉紅腫，據「ETTtoday新聞雲」報導，高大成指出，高這些傷勢沒有雙重條紋，並未被林持工具毆打，應全程遭男友徒手暴打頭、臉部，另高的脖子有勒痕，膝蓋也有多處破皮傷口，可能是遭到拖行導致的傷口。

高嘉瑜事後赴醫院驗傷，於昨對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴。檢察官受理訊問後，認定林秉樞涉嫌重大，向新北地院聲請搜索，警方於1日凌晨1時許，在板橋的馥都飯店將他上銙拘提到案。

隨著林秉樞對高嘉瑜施暴事件曝光，林過去對歷任女友施暴、恐嚇，以及曾凌虐父母的黑歷史一一曝光，去年8月間多次打LINE語音恐嚇前女友：「我不要錢，我要整死妳」、「妳一定要照我講的做，不然妳會消失」，還在2015年對年邁父母家暴，拿掃把打腿、剪刀戳身，警方後來還替他父親聲請保護令，新北地院最後裁定林秉樞必須從父母住處搬出，且至少遠離100公尺。

此外，2006年當年30歲的林秉樞，在網路認識了1名年輕女子，當年4月11日晚間約其出遊，林秉樞將女子送回位於陽明山的住處聊天，事後卻被該女子指控，林趁著駕車閒逛時對她撫摸親吻臉與手背，甚至掏出生殖器在她面前DIY，更要求她發出呻吟聲，後因友人來電才停止，該女子事後不甘受辱，憤而對他提告強制猥褻。

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