從命理角度來看，面相可看出一個人的性格和運勢，運勢命理網站「傳統相學」指出，如果男人眼中血絲多、鼻骨明顯、眉毛帶箭、鼻相過弱、顴骨不明顯，往往性格衝動易怒，能力不足難成大事，又有暴力傾向，如果遇到千萬要遠離。

▍1.眼中血絲多

如果男人的雙眼通紅，眼白充滿血絲，整天看起來精神不佳，這種人通常脾氣暴躁，容易因為小事暴怒，甚至動手打人，不懂得自我控制，不但讓家人操心，還會傷害伴侶，甚至造成孩子有樣學樣，難以管教。

▍2.鼻骨明顯

男人的鼻樑中出現突出的鼻骨，顯得鼻樑不筆直、高低不平，如果有這樣的面相，通常是性格粗暴、自我中心的人，他們個性比較倔強，完全聽不進其他人的意見，總是依照自己的喜好下決定，一旦判斷錯誤就容易一敗塗地，還會帶衰伴侶、朋友的運勢。

▍3.眉毛帶箭

「眉毛帶箭」是指眉毛粗硬，呈現豎直狀，彷彿往上射出的箭，如果眉毛有這個特徵，通常個性比較衝動，脾氣又暴躁，自己能力不足又愛遷怒別人，如果遇到不如意的事情，就會把負面情緒帶回家，對伴侶惡言相向，甚至動手打人，因此這樣的人很不適合結婚。

▍4.鼻相過弱

鼻子代表一個人的中年運勢，如果男人的鼻子扁塌、過於秀氣，顯得沒有氣勢，通常會從事勞力相關工作，每天需要付出苦力，對外人唯唯諾諾，如果在外受氣，完全不敢反擊，只會回家發脾氣，這種人難成大器，往往越過越窮。

▍5.顴骨不明顯

如果男人臉型沒有氣勢，顴骨不明顯，五官平淡，這種人性格膽小怕事，無能又懦弱，辦事難成，一輩子庸庸碌碌，容易遭有心人陷害，辛苦一輩子然後一無所有。