民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞毆打、控制行動，新北地檢署火速偵辦並拘提林男，曾任檢察官的律師陳宗元表示，檢方辦案「家暴案件的敏感雷達」一定要打開，不知道事情的嚴重性或根本沒想到家暴法這些條文，沒有立刻指示拘提，被害人隔天可能就被打死了。

前彰化地檢、台北地檢檢察官，歷任毒品、詐欺、智財、性侵害、婦幼保護、醫療、經濟犯罪、環保犯罪、肅貪、重大刑案等專組檢察官的陳宗元對於立委高嘉瑜事件，在臉書寫下他之前擔任檢察官的偵辦心得感想。

陳宗元說，家暴案件司法同仁在承辦時要有一定的敏感度，對於有反覆家暴、傷勢重、恐怖情人型的案件，第一個念頭要想到如何預防被害人再被家暴。除了幫忙聲請保護令以外，一定要想到家暴法第29條第2項的拘提、第30條之1的羈押相關規定。

陳宗元表示，若認為有必要，一定要報請檢察官指揮，依法核發拘票、或先拘提後補發拘票，再由檢察官聲押，或依家暴法31條做檢察官命令。如果在報指揮前有疑異，也要請示內勤檢察官，跟內勤檢察官請示時也要特別提一下法條，說明認為有依家暴法拘提、聲押的必要性。

陳宗元指出，檢警人員千萬別只是請示非現行犯是否要隨案解送或函送，因為非現行犯無法逮捕，檢察官當然只會批示函送，而未承辦過家暴案件的內勤檢察官若缺乏敏感度，不知道事情的嚴重性，沒有立刻指示拘提，然後被害人隔天可能就被打死了。

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