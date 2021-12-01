FED主席鮑威爾宣稱，鑒於美國經濟強勁及高通貨膨脹將持續到明年中，FED將在12月討論是否提前結束購買公債！該言論再度嚇跌美股。今早美股ETF和陸股ETF兩樣情，美股正向ETF全面挫低，反向揚升；而陸股正向ETF全面走揚，反向則挫低。美陸股ETF的一跌一漲形成翹翹板。

今早美股ETF早盤包括國泰美國道瓊ETF(00668)、富邦NASDAQ正2ETF(00670L)、國泰北美科技ETF(00770)、永豐美國科技ETF(00886)跌幅都超過1%；而陸股ETF則有FH香港正2(00650L)、富邦恒生國企正2(00665L)等漲幅逾1%，其餘元大上證50(006206)、元大寶滬深(0061)等10檔陸股ETF也都翻紅。

瑞銀估2022年亞洲和中國大陸GDP增長預期各為5.8%、5.4%，建議投資人可關注亞洲半導體行業、中國大陸互聯網平臺龍頭以及基礎科技（5G、人工智慧、大數據和網路安全）相關企業。

瑞銀認為，隨著不利因素逐漸消退，中國大陸股票最壞的時刻可能已經過去。對具有長線視野的投資者而言，中國大陸新經濟行業的機會正在顯現。受益於經濟重啟的耐用消費品和服務板塊，以及具政策支持的綠色科技和可再生能源相關股票亦具投資潛力。