兆豐保險表示，在多次參與勞動部、漁業署、產險公會及同業共同研商討論，開發「移工Covid-19住院醫療費用健康保險」，該公司所開發的「移工Covid-19住院醫療費用保險」，已獲保險局首輪核准通過銷售。

兆豐保險表示，兆豐保險的「移工Covid-19住院醫療費用健康保險」投保年齡為16-60歲，每人保費約為1200元。首先，雇主必須於引進移工前取得「移工代理投保委任書」，再由雇主依移工人數填寫「個人件要保書」或「團體件要保書」後，方可為其進行投保，如雇傭數超過5（含）人可填寫「團體件要保書」，以簡化投保流程，投保完成後，將相關電子保險單證明上傳至勞動部網站，以確保移工入境時已享有商業保險的保障。一旦移工入境台灣30日內遭確診Covid-19，兆豐保險將提供最高50萬元的住院醫療補償費用，提供完善的風險保障。

兆豐保險說，當移工確診Covid-19產生住院醫療費用，包含病房費、膳食費、掛號費、救護車費、住院醫療費用及手術費等相關醫療費用，兆豐保險在取得被保險人書面同意後，可直接將保險金給付予醫院，以簡化理賠流程。

目前已有四家產險推出移工防疫險，分別是兆豐保險、國泰產、和泰產、泰安產等。