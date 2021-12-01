高嘉瑜受暴 民進黨團籲侵害私密影像防制專法應儘速立法。本報資料照

民進黨立委高嘉瑜疑遭男友家暴，今上午召開記者會說明前，民進黨立院黨團記者會中，也聲援高嘉瑜，並呼籲，未經同意的性私密影像，可能被當作威脅的武器的專法「未經同意侵害成人性私密影像防制條例草案」，目前已經一讀的，也盼法務部儘速立法。

民進黨立院黨團今記者會中，立委范雲指出，今天黨團一起開這個記者會，聲援高嘉瑜，其實心情也很沉重，因為台灣一直關心性別平等、性別暴力，家暴法在1998年就通過了，可是今天同仁擁有相對比較多權力、位置的女性都受到家庭暴力的傷害，成為受害者，讓人感受到這個社會其實還有更多的事情應該要做的。

范雲說，第一個當然是譴責暴力，任何的暴力都應該譴責，特別是性別暴力，因為性別、暴力就是涉及到對女性的人身自由，包含很多面向的傷害，第二個就是聲援弱勢，只要是性別。暴力中的受害者，通常是女性，當然有時候會是男性，就需要聲援。

范雲指出，性別暴力在高嘉瑜的事件中，第一個看到的是家庭暴力，第二看到的是，未經同意的性私密影像可能被用來當作威脅的武器。

范雲說，這個部分她在立法院已經提出專法通過一讀，也要求法務部盡速立法。

范雲表示，第三個當然是要為高嘉瑜加油，支持高嘉瑜。站出來提告，那也會謝謝高嘉瑜，因為這樣子的傷害事件很多，但女性未必能站出來，有非常複雜的原因，謝謝嘉瑜站出來，也會支持高嘉瑜。

范雲強調，要提醒大家，家暴法在2015年再度修法，把所有的親密關係、包含前親密關係（已經分手），也規範在這裡面，所以這是明顯違法，而且警察、衛福部、司法，必要時候都有保護令可以使用。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，高嘉瑜委員會有記者會說明整個經過，同樣站在不只是同仁的立場，最主要是站在女性，尤其是身體的自主權上弱勢方面，他們還是要幫弱勢婦女同胞講一下話。