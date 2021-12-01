據大陸國家衞健委官網消息，11月30日0—24時，大陸報告新增確診新冠病例113例。截至今天（12月1日）6時30分，內蒙古多地防控升級，全大陸共有高風險地區3個、中風險地區15個。

在新增的確診新冠病例113例當中，其中境外輸入病例22例（雲南8例，四川5例，廣東4例，上海3例，福建1例，廣西1例），含3例由無症狀感染者轉為確診病例（均在四川）。

本土病例91例（均在內蒙古呼倫貝爾市）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

★內蒙古多地防控升級 全國現有高中風險區3＋15個

據滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部公告 （第50號），自2021年11月30日20時起，將扎賚諾爾區第一街道、第二街道、第三街道、第四街道、第五街道調整為中風險地區，並實施相應管控措施。

截至今天（12月1日）6時30分，全大陸共有高風險地區3個、中風險地區15個。

3個高風險地區均在內蒙古自治區呼倫貝爾市的滿洲里市，15個中風險地區分佈在雲南省德宏州瑞麗市、遼寧省大連市、上海市浦東新區和青浦區、內蒙古自治區呼倫貝爾市和通遼市。