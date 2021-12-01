民間反瘦肉精毒豬聯盟今與長期做豬隻健康檢查的獸醫師出面指出，豬隻與人體構造相近，萊劑對於豬隻的各種不良反應也同樣會對人體造成影響，對於蔡總統認為 開放萊豬是市場多一種選擇，民團呼籲萊豬不應成為「國民健康的破口」，公投的同意票「阻絕萊豬於境外」是最佳選擇。

蔡英文日前表示，開放含萊克多巴胺美豬進口，是因為台灣是自由市場，美牛美豬的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用。

長期為豬隻進行健康檢查的獸醫師程嘉華，今與民間反瘦肉精美豬聯盟成員、精神科醫師蘇偉碩，及民眾黨立委蔡壁如等人共同召開記者會。

程嘉華表示，豬的心血管、皮膚、泌尿系統和消化道的構造、生理特性，均和人相似，因此2003年《動物科學雜誌》期刊論文就指出萊克多巴胺會造成豬隻過動、緊迫、心跳加速甚至死亡，類似的作用是可能發生在人體上。

程嘉華進一步指出，根據美國動物法律保護基金會(ALDF)於2020年6月3日發布的聲明資料更顯示，使用萊克多巴胺導致嚴重動物身體的不適及心理傷害，讓動物患有震顫、蹄退化及心臟病，讓豬和牛產生緊迫反應，就像人類一直在高速公路上開車一樣的緊繃。

更嚴重的是，美國食品藥品監督管理局（FDA）資料表明，使用萊克多巴胺的豬所產生的副作用，比任何其他動物藥品都高。

程嘉華也指出，ALDF同一份聲明資料也分析對人類的危害，指出FDA已收到工人和消費者的無數投訴，報告出現噁心、頭暈、頭痛、發燒、流鼻血、呼吸問題和胸部疼痛、過敏反應、心臟問題，例如心律不齊和心跳加快，以及其他嚴重的醫療狀況需要直接治療或住院，與接觸餵食乙型受體素動物，或食用餵食乙型受體素動物的肉相關。

程嘉華強調，萊劑是農委會公告的「動物用禁藥」，而萊劑原廠標籤警語，更載明心血管疾病患者應特別注意避免接觸或曝露在萊劑成份之下，「不可用於人類避免孩童碰觸」，「相關操作人員處理培林時，也必須穿著防護衣、抗滲手套、戴護目鏡與N95等級口罩，操作後也應用肥皂與清水徹底洗淨。」她說，這到底是什麼藥啊，結果現在政府卻要台灣人吃被施打萊劑的豬。

程嘉華表示，如果政府覺得萊豬開放是「多一種選擇」，那請政府官員公開支持萊豬並鼓勵吃萊豬；但如果萊豬是不好的選擇，甚至不能明確標示含萊，讓消費者是「無法選擇的選擇」的話，國民應該拒絕開放邊境，阻絕萊豬入關。

民眾黨立委蔡壁如表示，萊劑既然是毒，就不該開放萊豬進口，執政黨不應該扭曲事實，也更不應該美國還沒開口，就主動自我矮化說開放萊豬能換來國際地位、能加入CPTPP。她強調，反萊豬不是反美豬，更不是反對台美貿易，而是沒有人想吃到有毒的豬肉，況且蔡政府拒絕為萊豬做標示，根本就是自己想把美豬混淆變成萊豬。

蘇偉碩則指出，萊劑會讓動物造成極大痛苦，從人道角度而論，如果人類只是為了讓肉品更好吃，只為了滿足經濟效應，這樣的方式不是很殘忍嗎？

高雄醫學大學生物醫學博士王文心表示，人類以畜養經濟動物為食用目的，但應有動物福利人道的心。拒絕萊劑是依據科學實證並反映出當代的公民意見，並形成公眾壓力，反萊豬公投正表示我們與世界進步的價值同在。