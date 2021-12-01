新冠變異株Omicron入侵多國，莫德納執行長昨（30）日預期疫苗效力下降、而且「不會好到哪裡」引發市場恐慌，不過同一時間，以色列衛生部長卻表示現有疫苗對Omicron有效，以色列媒體公開的初步數據也顯示，輝瑞/BNT疫苗預防感染Omicron的保護力達90%。

輝瑞表示100天內就能催生出針對Omicron的新冠疫苗。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）昨日表示，初步跡象顯示，6個月內完整接種過新冠疫苗的人，或者已經追打加強針的民眾，將免於受到Omicron感染。

霍洛維茲說：「接下來幾天我們將會有關於疫苗對抗Omicron有效性的更準確資訊，但目前已經有樂觀的空間，而且初步跡象顯示，已經接種過疫苗的人仍然有效，或者接種過加強針的人能夠受到保護。」

霍洛維茲補充說：「現在疫苗真的非常重要，任何沒有打疫苗的人接觸到這隻變異株，都將讓自己陷入不必要的風險。」

周二晚間，以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）報導BNT疫苗對抗Omicron的最初保護力數據，指出BNT疫苗避免民眾感染Omicron的保護力達90%，對抗Delta的保護力為95%，保護效力較對抗Delta稍微下降。

對於已經接種第3劑加強針的人，避免重症的保護力達93%。

報導指出，Omicron的傳染力較Delta高，約高出1.3倍。

關於未接種疫苗的民眾，感染Omicron後變成重症的機率高出2.4倍。

以色列衛生部發言人表示，尚未收到第12頻道電視台公布的疫苗保護力數據；另外，南非也將和以色列分享疫苗對抗Omicron保護力的初步數據。

以色列衛生部公衛司司長歐若普瑞斯（Sharon Alroy-Preis）昨日表示，目前以色列最關切的是Omicron在南非的傳播速度非常快，10天內每日新增病例就從200例激增至2000例，不過已經接種過疫苗的患者症狀都屬輕症，她也強調目前都只是初步資訊。

Israeli Health Minister Nitzan Horowitz says that early data shows that those who have three doses of the Pfizer COVID vaccine are well protected against the new Omicron variant. https://t.co/fy3ydZ7EUL — Mark Dubowitz (@mdubowitz) November 30, 2021

以色列昨日新增4例Omicron確診，其中2名患者為心臟病專家，當中1人近期剛從倫敦開會返國，官方表示2人都接種過3劑BNT疫苗，不過症狀都「非常輕微」。