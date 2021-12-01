2022台灣燈會在高雄，輕軌彩繪列車發車啟動。（高巿府文化局提供）

2022台灣燈會視覺意象在高鐵左營站。（高巿府文化局提供）

2022台灣燈會預定明年2月在高雄舉辦，1日起彩繪版高雄輕軌列車正式發車啟動，讓旅客有如搭乘著銀河鐵道列車，前往燈會來一趟奇幻旅程。在高雄左營站另以包柱形式輸出燈會視覺意象廣告，就像是列隊歡迎遊子與旅客。

高市府文化局指出，高雄輕軌彩繪列車一直是高人氣拍照點，像跨百光年規畫的銀河號列車就很受歡迎，這次2列台灣燈會彩繪列車運用燈會視覺意象，呈現在黑暗中發光的感覺，有如坐上銀河鐵道列車，展開奇幻旅程。

高雄輕軌可直達台灣燈會兩大主場之一的愛河灣，沿途能欣賞亞洲新灣區獨一無二的景緻，配合燈會光藝術作品陸續登場，即起啟動的2列台灣燈會彩繪輕軌列車，整體車廂和車廂內部，都以這次燈會主視覺的光印象包覆。

在高鐵左營站1-6車出口，另有8根柱子已包柱方式輸出「2022台灣燈會在高雄」廣告，運用燈會主視覺的光束和高字，堆疊出「燈塔」象徵高雄「母港」；7-12車出口往捷運站方向的牆面大螢幕，則開始播放相關形象廣告。