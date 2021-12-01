中央流行疫情指揮中心宣布，青少年可在12月中以後打第二劑BNT，讓不少家長非常擔憂，除了害怕可能出現心肌炎的副作用，也擔心即將到來的學測考試可能會受到影響，對此，台大前感染科醫師林氏璧坦言，現有疫苗對Omicron到底有沒有效，12月中應會有初步結果，所以可再觀望，另由於1月會有學測考試，建議接種後較易發生心肌炎的男生在學測後打，以免影響考試。

林氏璧今在臉書上發文表示，指揮中心開放青少年打第二劑BNT，讓很多家長猶豫不決，希望孩子能有好的保護力，但又擔心心肌炎的副作用可能影響到明年一月的學測考試。對此，他認為女孩的話不需特別擔心，男生因好發率較高，如果家長會擔憂，他建議可在學測後再幫孩子預約，可以去醫療院所打，不一定要急著在學校集中打。

加上近日Omicorn肆虐，許多國家相繼傳出疫情，各大疫苗廠也正在研究新變異株對疫苗的影響，因此，林氏璧認為，到了今年12月中，現有的疫苗對Omicron到底有沒有效，應該會有初步的結果出爐，因此不用急著讓孩子立刻去打。

林氏璧指出，決定在12月中就讓孩子打第二劑的人也不用太擔心，因為台灣12至17歲的青少年約110萬人打了第一劑，出現23例心肌炎/心包膜炎的個案，第二劑若和美國數字一樣，可能會再出現230例的心肌炎。不過，美國的數據是間隔三周就打第二劑的結果，台灣現在比照英國將第二劑延到12周以後才打，預估會讓副作用發生率降更低。

林氏璧也說，雖然家長可以稍微放寬心，但還是要提醒，接種完疫苗的28天內盡量避免做激烈運動，如果有任何疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，包括胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良（走幾步路就很喘、沒力氣爬樓梯）等，最好立刻去急診，不要去門診，且最好可以直接告知醫護人員自己可能是心肌炎，以及是在哪天接種BNT。

林氏璧坦言，mRNA疫苗要打完第二劑後，抗體的數據才會明顯上來，可能會有比較完整的保護力，但也因此不只心肌炎，接種第二劑發生發燒、疲倦等症狀的比例也會比較高，最好可以事先準備好解熱鎮痛的藥物，而家長與老師也都應該特別注意。