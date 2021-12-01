美國33歲流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）最近可說是愛情、事業兩得意，除了在音樂、內衣、美妝、時裝等事業皆表現亮眼外，今年5月蕾哈娜還大方認愛饒舌歌手「速可達硬漢」（A$AP Rocky），只是沒想到兩人才公開短短幾個月，就在這幾日傳出懷孕的好消息。

蕾哈娜近期雖將事業重心朝向美妝、服飾等個人品牌發展，但私下生活仍受到大眾矚目，今年5月才公開與饒舌歌手「速可達硬漢」戀愛關係的她，卻在台灣時間今（1）日凌晨3點多被The Academy貼文爆料「已懷上速可達硬漢的孩子」，讓上萬名粉絲又驚又喜，紛紛轉發這條貼文。沒多久後，外媒《MTO NEWS》也在報導中指出，蕾哈娜的肚子已明顯隆起，為了孩子的健康，她還特別交代周圍的工作人員不能在她家喝酒、抽菸；另外，她近日出席活動時，一舉一動也格外小心翼翼。

事實上，蕾哈娜出道多年，感情生活也十分精彩，除了曾與饒舌歌手克里斯小子（Chris Brown）分分合合多年，並遭到家暴而登上新聞版面外，蕾哈娜還曾與棒球選手麥特坎普 （Matt Kemp）、饒舌歌手德瑞克（Drake）、崔維斯史考特 （Travis Scott）以及沙烏地阿拉伯商人交往過，2020年時她也曾與速可達硬漢多次被拍到十指緊扣約會的畫面，但直到今年5月才證實戀情，男方當時接受媒體採訪時還大方放閃稱蕾哈娜「My Lady」，更直接表示「蕾哈娜是我一生的摯愛」，甜蜜互動羨煞旁人。如今傳出懷孕的好消息，也讓粉絲紛紛敲碗期待兩人的婚禮。