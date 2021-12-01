新北中和區景平路上的國防部北部後備指揮部，上午9時許發生一起工安事故。疑似有廠商在一處工廠前拆卸海龍滅火設備，疑似發生鋼瓶氣筏遭打開，鋼瓶噴飛擊傷5名工人受傷，經緊急報案後，警消趕到場將受傷3人送往新店慈濟醫院，2人送往雙和醫院，目前清醒輕傷。

據了解，現場係施工人員在搬運時滅火設備鋼瓶時，鋼瓶頭的氣體開關閥不慎被打開，造成搬運人員被噴飛的鋼瓶撞擊受傷。

其中3名患者(男、20歲)右小腿骨折、(男、20歲)肢體擦傷、(男、20歲)肢體擦傷，送新店慈濟醫院，另外2名(男、20歲)右腳割傷、(男、30歲)肢體擦傷，送往部立雙和醫院。

國防部後備指揮部今（1）日表示，所屬北部地區後備指揮部景平營區因執行坑道封除作業，於本日執行舊海龍消防鋼瓶遷出作業時，發生鋼瓶噴頭鬆脫氣體外洩，造成五人受傷，其中四人輕微擦傷、一員膝蓋開放性撕裂傷，五人均已送醫治療，無生命危險。

後備指揮部強調，將深入檢討事件發生原因，並做好傷員照護，後續移除作業將先行評估執行能力或委商處理，本案將援引為例，以確保人員及工程施作安全。