大陸央視新聞用戶端1日報導，當地時間11月30日晚，中國駐剛果民主共和國大使館發布通知稱，剛果東部伊圖里、北基伍和南基伍三省係安全高風險地區，近月以來，當地發生多起涉及中國公民的武裝搶劫和綁架等惡性案件。剛果東部三省中國公民須向使館報備並立即撤離。

中國駐剛果使館鄭重提醒：

一、在上述三省的中國公民於12月10日前向使館進行個人資訊報備。

二、在上述三省中國公民盡快撤離至剛果其他安全地區。在伊圖里省布尼亞（Bunia）周邊地區、居古（Djugu）地區；北基伍省貝尼（Beni）地區、魯丘魯（Rutshuru）地區；南基伍省菲茲（Fizi）地區、烏維拉（Uvira）地區、姆文加（Mwenga）地區的中國公民立即撤離。對拒不進行資訊報備，堅持前往或停留上述三省的人員，由此產生的一切後果將由個人負責。

中國駐剛果使館呼籲在剛果境內其他地區的中國公民和中資機構密切關注當地局勢，加強安全防範和應急準備，避免非必要外出。如遇緊急情況，請及時報警並同使館聯繫。