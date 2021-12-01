消息面：

1.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，9月美國房價指數月漲0.9%、年漲17.7%，為354.6。

2.世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國11月消費者信心指數為109.5，較10月的113.8大幅滑落，並低於市場預期的111。

3.標普/Case-Shiller公布，9月美國20大城市房價指數較去年同期上漲19.05%，較8月修正後的年漲19.65%放緩，但大致符合市場預期的年漲19.3%。經季節因素調整後，20大城市房價指數月漲0.96%，不及市場預期的月漲1.2%。

4.聯準會主席鮑爾釋出偏向「鷹派」的發言，但Omicron新冠變種病毒給全球疫情和經濟帶來的不確定性使避險資產受到追捧，周一美元指數陷入劇烈震盪，盤中一度下挫0.86%，但在鮑爾發表言論後又反彈上漲0.31%，尾段再度回跌0.4%，報95.9。美國生技藥廠莫德納（Moderna）執行長表示，現有疫苗預防Omicron變種病毒的效力可能減弱。此番發言推升避險需求，日圓、瑞士法郎等避險天堂走高。尾盤日圓漲0.2%，報113.31兌一美元。

5.Omicron新冠變種病毒可能使原油需求前景惡化，周二國際油價重挫，紐約1月期油收跌5.39%，為每桶66.18美元，盤中一度暴跌7.89%，為64.43美元，創下8月以來最低價。交易商開始擔心60美元大關可能不保。倫敦布蘭特期油收跌3.91%，報每桶70.57美元，盤中最低跌至70.22美元。合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友周四將召開產能會議，料將成為本周市場焦點，市場普遍預期OPEC+將暫停每月縮小減產規模的安排。

6.莫德納稱Omicron變種病毒可能導致現有疫苗保護力下降，但聯準會主席鮑爾坦言央行將考慮提前數個月完成購債計畫退場的行動，周二國際金價由升轉跌，終場紐約期金收跌8.7美元或0.5%，為每盎司1776.5美元。分析師表示，鮑爾的發言顯示美國央行提前升息的可能性升高。其他貴金屬方面，銀價跌0.1%，為每盎司22.86美元。鉑金跌2.6%，為每盎司938.5美元。鈀金跌3.5%，為每盎司1732.5美元。