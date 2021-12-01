Omicron新冠變種病毒衝擊周二美股，但台北股市今日開小高後震盪，力守17400點；聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)強勢上漲撐盤，與亞股同步並未受到美股重挫影響。

Omicron新冠變種病毒引發市場不安，美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，因通膨風險升高，美國央行將考慮加快購債計畫的退場，致周二華爾街主要指數全面重挫。周二收盤，道瓊工業平均指數下跌652.22點或1.86%，為34483.72點。標準普爾500指數跌88.27點或1.9%，為4567點。那斯達克綜合指數跌245.14點或1.55%，為15537.69點。費半指數大跌1.98%。

台積電ADR下跌1.79%，聯電ADR逆勢上漲1.75%；聯電與聯發科今早持續成為台股穩盤要角。台積電(2330)也在平盤附近整理，並未跌破本波低點，提振多頭信心。

今日櫃買市場表現相對弱勢，中小型電子股漲跌互見；因SpaceX創始人、特斯拉執行長馬斯克寫給SpaceX員工的電子郵件中提及由於火箭引擎生產危機，未來恐面臨破產，台灣SpaceX供應鏈概念股包括昇達科(3491)等股下跌。

回顧台股周二，早盤在美股納斯達克指數把上周五下殺黑K吞噬的激勵下，跳空開高，盤中台積電、聯發科、鴻海等重要權值股賣壓出籠，加上適逢MSCI季度調整生效，尾盤爆出千億巨量，終場小漲收17427.76點。

觀察台股近期走勢，近兩個交易日都以紅K作收，市場對於疫情的恐慌有逐漸緩解，惟指數並未迅速回到月線之上，連續兩日留上影線，意味市場信心受到打擊，買盤追價意願降低，今日台股再度震盪，早盤高低點價差約91點，回測19400點有守。