新冠肺炎變異株Omicron病毒引起國際高度警戒，部分國家原本鬆綁邊境管制，現在再度實施旅行禁令。民眾黨立委邱臣遠呼籲，Omicron變種病毒傳染力與變異程度史上最強，疫情指揮中心要做好邊境控管，緊盯他國的邊境政策與疫情狀況隨時做出反應，並針對防疫旅館及車隊的配置進行完整規畫，確保能量足夠應對。

國內疫情趨緩穩定，但Omicron變種病毒來勢洶洶，面對未知的變種病毒，且即將迎來聖誕節慶、跨年晚會等大型活動，以及春節返台等大規模入境即將到來，台灣沒有任何放鬆警戒的本錢。

中央防疫指揮中心日前已宣布將南非等10國列為「重點高風險國家」，旅客抵台前14天曾到上述國家或轉機者，一律公費入住集中檢疫所14天，不會住到防疫旅館，並維持二級警戒到12月13日。至於是否封鎖邊境，指揮中心表示，14天的隔離政策已足夠嚴密，且Omicron無法逃脫快篩檢測，因此對於較為寬鬆的春節檢疫方案「7＋7」、「10＋4」，召集人李秉穎也說「雖有風險但可接受」。

對於指揮中心決定暫不加嚴防疫管制措施，邱臣遠呼籲，中央要做好邊境控管，緊盯他國的邊境政策與疫情狀況隨時做出反應；另外，莫德納執行長預測現有疫苗對付Omicron的效果有限，恐需開發新疫苗因應，但施打第三劑疫苗仍有加強保護力的效果，政府應讓高風險族群盡快接種，並明確第三劑混打的各類可行性。

邱臣遠表示，台灣在長時間的防疫規範下，不少民眾的心理健康已經受到影響，許多商家更早已支撐不住、關門歇業，台灣社會已難再承受更進一步的衝擊，面對變種病毒再起，防疫政策必須要嚴謹落實，嚴防變種病毒入侵台灣。