29歲越南籍吳姓女移工7月23日與50歲王姓男子到桃園市永安漁港附近海邊遊玩，王與吳女發生爭執，吳提及王有妨害性自主前科。王因此氣炸，竟拿石塊朝吳女猛砸，導致吳女頭部凹陷、大量出血死亡，檢方依殺人罪嫌起訴。

檢方調查，王男與吳女在新北市八里區1間洗衣店上班，7月23日上午10時許，王駕車載吳女到永安漁港遊玩。2人沿著海岸散步散心時，2人發生爭執，因王男有妨害性自主前科，吳女提及此事，讓王相當不滿。趁著吳女走在前方時，拿著石塊從吳女後腦勺敲擊，吳女倒地後，王抓住吳女手臂壓制她，並拿著石塊往頭部敲擊4、5下，待到吳女無力反擊後才停止毆打，王男隨即駕車逃離現場。

吳女死亡後，一直到7月31日才被發現，當時還發現吳女上衣前後反穿，胸罩褪至胸部、長褲褲頭鈕扣、拉鍊為解開狀態，檢、警一度懷疑可能遭到性侵。

因吳女老公證實死者是吳女，此外吳女男友也說，當天吳女說要去找工作，就未返家，吳女朋友也稱吳女被王男載走。加上法醫報告，因此將吳男依殺人罪嫌起訴。至於性侵部分，因法醫鑒定後，在吳女性器官、脖子、指甲、肋骨並未檢出精子及DNA－STR。檢方認為，吳女被找到已經超過1周，可能影響外力甚多，不排除胸罩、褲頭被風勢或其他外力解開。至於上衣反穿，也沒證據是王男所為，妨礙性自主部分因此不起訴。

據了解，王男曾犯下多起性侵，被判20多年，已經服刑10多年，去年才假釋，事發時腳上還有電子腳鐐，警方調閱監視器畫面鎖定王男，赫然發現他有電子腳鐐，隨即定位逮人。