美國國會議員先後提出《武裝台灣法案》、《台灣嚇阻法案》擬貸款協助台灣軍購，如果通過，國防部態度為何；國防部長邱國正說，我們是中華民國，不是美國，不會硬吞，不管它是善意或惡意；他說，自己的國家自己救，天下沒有免費的宴席，他現在還不知道提案內容，等到知道內容，再看我們能接受多少。邱國正在答覆國民黨立委溫玉霞質詢時，作上述說明。

邱國正也坦言，這個提案一定會影響國防自主，一般政府運作，回應之前，會先了解內容；他目前還不了解提案內容，等到知道後，內部要討論，甚至到向立委報告，什麼是我們要的，不會接受所有內容。邱國正強調，我們是中華民國，不是美國，不會硬吞，不管是善意或惡意，更不會全部接受。

美國會議員所提《武裝台灣法案》是每年撥款30億美元予台灣，《台灣嚇阻法案》則是每年對台融資20億美元，即所謂『外國軍事融資』（Foreign Military Financing，簡稱FMF），但這不是一張空白支票，這筆資金取決於台灣是否如蔡英文總統所承諾，進一步推進建立可靠防禦倡議。