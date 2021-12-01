台灣女星馬世莉出道42年，以傻大姐形象和美腿聞名，獲封「長腿姐姐」的封號。今年61歲的她保養得宜，近日在節目中亮麗現身，並透露遲遲不結婚的原因。

馬世莉人美身材好，年輕時追求者眾，因此談過不少戀愛，更與小9歲的某任男友交往超過10年，但沒有一個對象能娶到她，讓外界好奇馬世莉明明有機會結婚，為什麼始終保持單身？

她最近上節目《命運好好玩》透露，大概35、36歲時，身邊有個好姐妹的婚姻本來幸福美滿，老公卻無預警外遇，跟外面的女人同居，甚至幫小三一起痛毆她，傷心欲絕的好友提出離婚，結果丈夫獅子大開口要5百萬分手費，好友不願意給，於是把離婚一事先擱著，專心經營服飾店維持生計，想不到某天一堆黑衣人拿棍棒砸店，才知道小三以為正宮不願意離婚，派黑道暗中作亂，讓好友忙著打離婚官司的同時，還要告小三砸店，生活變得烏煙瘴氣。

馬世莉聽完好友的悲慘婚姻故事，不禁心想如果發生在自己身上，一定沒有辦法處理，因此確定未來不走入婚姻，不過主持人何篤霖好奇問馬世莉，難道不會擔心老了哪天生病，另一半無權力簽任何同意書？馬世莉不以為意地回：「這有什麼好擔心？」認為不必靠別人，自己簽就行，就算真的病入膏肓，也有醫師作決定，「就像我朋友擔心說自己都一個人，以後死在家裡都沒人管，我說你都死了你還想這麼多！」

馬世莉表示，每次聽到身邊好友抱怨想離婚，或是為了孩子忙得焦頭爛額，都會慶幸自己沒結婚，自嘲：「因為我覺得我的腦子太簡單了，真的沒有那個精力去應付這麼多瑣碎的事情。」