NARS 解放狂想迷你 6 色眼彩盤 ＃DOLCE VITA 乾燥玫瑰 NT$950 (0.7g X 6)。（NARS提供）

NARS 解放狂想嫩唇膏組 NT$1

350 (3g X 1

1.1g X 3) 外盒。（NARS提供）

NARS 解放狂想名片盤包色組 優惠價 $2

850 (價值$3

530) 。（NARS提供）

頂級美妝搶攻耶誕市場，NARS推出輕巧迷你眼盤設計，方便隨身打造渾然天成的誘惑電眼，年末派對輕鬆演繹璀璨眼妝。

NARS解放狂想迷你 6 色眼彩盤，推出賣到斷貨 ＃DOLCE VITA 乾燥玫瑰、高潮上癮 ＃ORGASM 蜜桃香檳、時髦首選 ＃LAGUNA 性感暖銅，聯手雲霧唇誘明星熱賣色號，放電眼神與微霧美唇完美加乘，也成為耶誕贈禮首選。

資生堂國際櫃則推出預約免費派對妝容服務，6日起至12月31日，只要至資生堂國際櫃官網活動頁面登記預約，就能至全台櫃點免費獨享「聖誕精緻派對妝容」服務！活動期間任意消費，更能於櫃上抽多種好禮。「聖誕精緻妝容」使用資生堂＃底妝水行俠「超進化持久保濕精華水粉底 SPF23 PA＋＋」及「超進化持久遮瑕液」打造24小時持久透亮的「白開水妝」，眼彩推薦使用「摩霧單色眼影」的沙漠玫瑰色 ＃11 雀躍 與 「摩霧單色眼影」的珊瑚粉嫩橘 ＃14微醺，搭配「激蜜輕吻唇膏」乾燥玫瑰 ＃210 J-Pop或「激蜜輕吻唇膏」可可棕紅 ＃223 Shizuka Red。