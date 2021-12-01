今天（12月1日）是世界愛滋病日。今年，距離1981年全球首次報告發現愛滋病病例已經過去整整40年，但這種疾病仍然在人類社會流行。數據顯示，截至2020年底，中國共有超過105萬人感染HIV病毒，與此同時，一些人群中的感染比例也出現明顯升高，包括：一、50歲及以上病人所占比例上升；二、青年學生成HIV病毒感染高發人群。

★中國大陸感染HIV病毒人數超105萬

中新社報導，近日，中國疾控中心發佈《中國疾控中心周報》，針對愛滋病共刊發4篇研究，在《中國HIV／AIDS流行病學研究進展》一文中提出，截至2020年底，中國共有105.3萬人感染HIV病毒，累計報告死亡35.1萬人。

在中國，新發現的愛滋病病毒感染人數、診斷延誤、主要人群的愛滋病病毒風險繼續上升。

數據還顯示，異性戀和同性戀傳播的比例分別從2009年的48.3％和9.1％，上升到2020年的74.2％和23.3％。而注射吸毒者傳播HIV病毒的比例從2009年的25.2％大幅下降到2020年的2.5％以下。男同性行為者是感染HIV病毒的最高風險群體。

★這兩個群體要引起關注！

一、50歲及以上病人佔比上升 中老年感染HIV情況不容樂觀

中國疾控艾防中心早前發佈的文章數據顯示，中國每年新報告的HIV病毒感染者及病人中，50歲及以上病人占比上升非常明顯，從10年前即2011年的22％，上升到2020年的44％。

同時比較幾個愛滋病最早開始流行的省份，2020年新報告的愛滋病病毒感染者及病人中，50歲及以上病人佔比最高的省份達60％以上。

這些數據提示，近些年中老年感染愛滋病的情況不容樂觀，也在逐漸引起有關部門的重視。

文章稱，從老年人HIV感染風險不斷升高的角度看，應關注老年人的情感生活，讓家庭和親情緩解孤獨，讓老年人不再盲目尋求刺激，將自己置於危險處境。同時，應對老年人做好安全性行為的宣傳，最大程度的避免感染愛滋病。

二、青年學生成愛滋病病毒感染高發人群

就在近期，中國青少年愛滋病防治教育工程辦公室、北京青愛教育基金會發佈了《青愛工程「性教育防愛的社會疫苗」探索與實踐》白皮報告。報告分析稱，目前，青年學生成為愛滋病病毒感染高發人群。

數據顯示，2020年，全國新報告15至24歲青年學生病例近3000例，性傳播佔98.6％。另外，2020年新報告15至24歲青年學生病例中，男性同性傳播佔81.7％，異性性傳播佔16.9％。

但有愛滋防治公益團體認為，青年學生中男同性戀罹患HIV的比例這麼高，其中存在統計盲區，因為男同性戀者有較高的受檢率，自然被發現得也多；而缺乏正確性觀念的異性戀者在發生危險性行為之後懵懂無知、未受篩查，反而存在一定黑數。

世界衛生組織榮譽總幹事陳馮富珍近日就曾強調，近年來，每年都有3000例左右15至24歲的青年學生新報告浸染HIV病毒，而且基本都是通過發生無保護的性行為而感染，青少年已成為中國愛滋病防控工作中最重要的人群。