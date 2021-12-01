由大陸互聯網巨頭網易分拆的網易雲音樂1日宣布，將於周四（2日）在聯交所掛牌上市，其香港IPO每股定價205港元，為原來招股價區間的中端，初步集資32.8億港元。

路透1日報導，據刊於聯交所的公告顯示，網易雲音樂供散戶認購的香港公開發售部分獲8.92倍認購，而供機構投資者認購的國際發售部分則獲約1.7倍認購。公司最終以招股價區間190－220港元的中端定價。

另據第一財經報導指出，這其實是網易雲音樂今年第二次啟動IPO計畫。早在5月26日，網易雲音樂就正式向港交所遞交了招股書，並在8月1日通過上市聆訊。其發行相當於總股本10％的新股，這意味著網易雲音樂上市後市值將會達到人民幣（下同）700億元。

但是，即使不考慮與早在2018年上市的音樂流媒體平台：騰訊音樂和Spotify的競爭，網易雲音樂的上市之路也並不順利。在大陸政府7月間對「滴滴出行」實施網路安全審查，並要求應用商店下架「滴滴出行」App之後，6月份赴美上市的運滿滿、貨車幫、BOSS直聘也被審查。

大陸網信辦7月份曾發文通知，凡掌握超過100萬使用者個人資訊的營運者赴國外上市，必須向網信辦申報網路安全審查。當時，網易雲音樂線上音樂付費使用者已達到2752萬人。在政策暫不明朗的情況下，公司緊急叫停了這輪IPO計畫。

幾個月後，網易雲音樂在IPO市場捲土重來，但很難說是因為解決了政策面的風險，還是出於急迫的融資需求。招股書顯示，網易雲音樂的資產負債率在持續走高，2020年已升至94.54％。2021年上半年，網易雲音樂淨虧損達5億元，雖然較去年同期下降了37.5％，但距離全面盈利仍有距離。