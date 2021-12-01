無論是推動癌症篩檢、減少偽陽性的誤判，還是改善腫瘤辨識及治療計畫內容，人工智慧（AI）都是醫療創新和加速發展的強大動力。儘管如此，若想將AI結合至實際的解決方案中，對許多IT組織而言仍充滿挑戰。

全球頂尖癌症研究和治療中心之一的荷蘭癌症研究所（Netherlands Cancer Institute，NKI），採用NVIDIA AI Enterprise軟體套件測試AI作業負載，藉以用於較當今常見的3D癌症掃描更高精度的應用。

NKI過去使用低解析度影像來訓練AI模型。由於NVIDIA AI Enterprise可提供更高的記憶體容量，該單位的研究人員可以改用高解析度的影像進行訓練，如此一來便有助於臨床醫生在病人每次接受治療時，更精準地鎖定腫瘤的大小和位置。

NKI部署的NVIDIA AI Enterprise套件是設計用以最佳化AI的開發和部署作業。其獲得NVIDIA的認證和支援，使得醫院、研究人員與IT專業人員能夠在他們本地端的資料中心及私有雲環境中的主流伺服器上，使用VMware vSphere來運行AI作業負載。

在虛擬化基礎設施上提供治療，代表醫院與研究機構可以使用其早已用於現有應用程式的相同工具，這將有助於最大化投資效益，並讓醫療照護創新的進入門檻更平易近人且容易取得。

NKI透過NVIDIA LaunchPad快速啟動該機構的NVIDIA AI Enterprise專案。LaunchPad計畫讓使用者立即取得在加速基礎設施上運行的最佳化軟體，以協助客戶針對資料科學和AI作業負載進行原型設計和測試。這項計畫在本月份已擴大至全球9個部署Equinix的地點。

使用者可以透過LaunchPad取得NVIDIA AI Enterprise軟體套件，並在主流加速伺服器上透過VMware vSphere運行先進的AI作業負載，其中包括戴爾科技、慧與科技、聯想等業者的系統。

任何醫療院所現在只要透過NVIDIA AI Enterprise，即可取得由NVIDIA FLARE提供支援的Rhino Health聯合學習（Federated Learning）平台，以便輕鬆地利用聯合學習技術來開發和驗證AI。美國放射學會（American College of Radiology，ACR）的AI LAB等其它組織，也預計使用NVIDIA AI Enterprise軟體。

NKI的研究人員使用運行在HPE組合式軟體系統HPE Synergy上的NVIDIA AI Enterprise來建立深度學習模型，結合巨量的2D及3D資料來源和AI，在每次進行放射治療前精準地鎖定腫瘤位置。