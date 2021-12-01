韓國11月IHS Markit製造業採購經理人指數（PMI）從10月的50.2點上升至50.9點，連續十四個月高於50臨界點。指數高於50點代表製造業活動在擴張當中。

儘管製造業整體活動在增長，但11月PMI裡的生產指數卻連續第二個月萎縮，顯示做為亞洲第四大經濟體的韓國，在持續受到供應鏈瓶頸問題影響下，其目前經濟仍難以全面恢復成長動力。

IHS Markit經濟師Usamah Bhatti說，11月的生產指數因原物料供應短缺而持續萎縮，和新訂單指數成長停滯，都反映出供應短缺問題已打擊市場需求。供應不足問題又以半導體市場最明顯。

供應不足推高原物料價格的問題，已增加韓國製造業的生產成本，讓11月PMI裡的輸入價格指數，出現2004年4月開始追蹤以來的最大增幅。這促使廠商把增加的成本轉嫁給客戶。

儘管如此，製造業對未來一年的看法仍然樂觀。Bhatti說，廠商的信心是來自其預期供應鏈瓶頸造成的壓力將會舒緩，和全球需求會快速回升。

但要注意的是，11月PMI的調查數據，尚未反映出Omicron變種病毒在全球開始擴散的負面影響。若疫情失控引發愈來愈多國家再次封鎖邊境，就可能進一步增加供應鏈中斷的壓力。