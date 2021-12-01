澳洲1日公布第三季國內生產毛額（GDP）季跌1.9％，雖然是去年第三季以來首度下跌，但跌幅低於市場預估的季跌2.7％，顯示澳洲目前經濟未如外界預期那麼疲弱。專家看好澳洲經濟能快速回升。
第三季GDP跟去年同期相較為年增3.9％，即使遠低於第二季的年跌9.6％，但仍高於市場預估的年跌3％。
第三季經濟明顯放緩，是因為期間爆發Delta變種病毒疫情，迫使政府實施封城，讓全國一半人口受防疫措施影響而拖累經濟表現。
由於澳洲接種新冠疫苗比率高，在疫情受到控制下，雪梨和墨爾本等主要城市已解除封城，使澳洲經濟快速回升。
儘管目前全球又開始出現傳染力更強的Omicron變種病毒，對澳洲經濟前景構成新的威脅，但由於澳洲目前有87％成年人已完成兩劑疫苗接種，因此澳洲政府決定維持經濟開放。
凱投宏觀經濟師Marcel Thieliant看好澳洲本季GDP能超越Delta爆發前的水準，並在明年持續成長而有令人驚喜的表現。其預估2021年全年GDP成長5％。
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