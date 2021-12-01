花蓮慈濟醫院與資訊工業策進會（資策會）、NVIDIA（輝達）、商之器攜手合作，在經濟部技術處支持下由資策會研發人工智慧（AI）模型，訓練花蓮慈濟醫院專屬的乳篩模型，並將AI軟體整合至乳篩流程中，打造從乳篩車到醫師辦公室，連貫性的智能化病人服務流程，於花蓮慈濟醫院共同舉辦「AI Medical 智慧乳癌篩檢啟動儀式」，由花蓮慈濟醫院院長林欣榮、副院長吳彬安、NVIDIA業務協理蕭怡祺、商之器台灣區總經理丁偉能、資策會數位所副主任賴欣怡等為代表簽訂合作約定。

AI Medical專案是以乳篩風險AI模型整合醫療服務流程的應用，透過花蓮慈濟醫院、NVIDIA、商之器以及資策會四方合作，開發以AI輔助的乳房攝影診斷及治療流程，從病人在乳攝車做乳房篩檢，到放射科醫師診斷報告，整合一連串完整的醫療服務。

林欣榮表示，透過科技的輔助，讓醫療服務更加便利、智慧且精準，在交通不便的偏鄉，可以將醫學中心的專業帶到偏鄉，提升就醫的便利性與精準度；在人口聚集的都會區，智慧醫療整合資源可以輔助醫護團隊的服務效率，因此如何整合高度專業的醫療與各項軟硬體設備資源，是很重要的課題。

「AI Medical智慧乳癌篩檢專案」由花蓮慈濟醫院扮演合作整合，以及提供醫療服務與臨床資料的角色；資策會研發輔助偵測的AI模型；藉由NVIDIA DGX A100系統提供強大運算力，並以花蓮慈濟醫院的資料訓練及更新AI軟體；同時商之器將日常閱片流程導入XAnnotation軟體，讓醫師能快速且輕鬆地準備訓練AI資料，持續更新乳篩AI軟體，提高準確度。

花蓮慈濟醫院的「病患服務」、資策會的「人工智慧」、商之器的「中樞平臺」以及NVIDIA的「核心運算」，四者合一組成「以病人為中心」的智慧乳癌篩檢，表示此合作始終以病人為優先，期望能帶給病患最即時的診斷和治療。

AI Medical專案的合作，在臨床上對於病人和醫師都有極大的幫助，包含在乳篩車上進行乳房攝影，AI會提醒病人的影像拍攝品質，並在判讀到可能的異狀後及早提出警示，第一時間建議病人複診，減少延誤治療的機會；自動批次排序乳篩案例的嚴重程度，讓臨床醫師可以優先查看風險較高的案例，把握珍貴的每分每秒，讓病人能在病況更加惡化前即時接受治療；而病灶自動標記能夠輔助醫師閱片，減輕臨床負荷。

NVIDIA業務協理蕭怡祺表示，NVIDIA提供系統的運算整合能力，加速資料的處理，期望未來能夠將良好的醫療資源推及全臺偏鄉，縮短病人與醫療的距離，真正落實病人中心。

商之器台灣區總經理丁偉能表示，商之器與花蓮慈濟醫院合作的五年來，見證林欣榮院長與吳彬安副院長帶領AI智慧中心，持續發展AI應用，透過商之器的中樞平台，將應用結合到行動裝置上，擴大到更多醫療場域，協助花蓮慈濟醫院提供更優質的服務。

資策會數位所副主任賴欣怡表示，資策會自三年前開始投入乳房X光的AI技術研發，透過此次合作，藉由花蓮慈濟醫院影像醫學部醫師的專業知識，持續累積臨床AI訓練的資料，協助花東的婦女在乳癌篩檢的流程上可以有更好的體驗，四方共同守護花東婦女的乳房健康。

花蓮慈濟醫院、資策會、NVIDIA與商之器攜手，將AI智慧醫療完整的應用於服務流程中，建構結合專業醫療與AI的醫療科技平台，也藉由這幾年的合作經驗，擴大到各科醫療服務的AI開發，讓花蓮慈濟醫院能更加往「病人中心」、「以人為本」的智慧醫院前進。