警方逮捕剛滿18歲的黃嫌（白色衣服）以及蔡嫌，檢察官複訊後依違反毒品危害防制條例，聲押蔡嫌獲准、黃嫌3萬交保。（圖／警方提供）

玄天上帝前藏毒咖啡1518包 2男剛滿18歲販毒遭逮

北市士林警分局上月24日，得知綽號「東京」的販毒集團在彰化縣一帶販售咖啡包，隨即南下在二水鄉一處宮廟前，逮捕剛滿18歲的蔡嫌、黃嫌2人，並在一旁的貨車上起出1518包含有第3級毒品的咖啡包、K他命，全案依違反毒品危害防制條例，移送彰化地檢署偵辦。

今年8月剛滿18歲的蔡嫌、黃嫌，未成年時因案到法院開庭，兩人認識後，相約販毒從中牟利，24日由黃嫌在網路上張貼訊息，蔡嫌到場交易，2人先將毒品放在二水桃山廟前一台貨車後方，警方埋伏在現場，趁蔡嫌騎機車到場取毒出門交易時，當場逮捕。

黃嫌的姑姑接到警方通知，到警局看到姪兒，當場流淚「你怎麼會做這種事情！」警方清查毒品咖啡包毛重7公斤304公克市價75萬、K他命3.5公克，警方表示，蔡、黃嫌利用供奉玄天上帝的二水桃山廟停車場，將毒品藏在貨車上，自以為無人知曉，卻不知「舉頭三尺有神明」，蔡嫌經檢察官複訊後聲押獲准，黃嫌3萬元交保，警方後續將追查毒品來源。