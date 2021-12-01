正當全球擔憂最新變種病毒株omicron的影響性之際，1日，韓國卻傳出新冠疫情升溫的不好消息，當地單日染疫者第一次升破5千大關。同時，重症患者以及大首爾新冠病患的數目，也雙雙創下歷史新高。

根據韓國官方最新統計數據，當地一天又多了5123位新冠病患，大幅超車11月24日的紀錄4115位。新增病例中，有5075位是本土案例，全韓國總確診人數也增至45.23萬人左右。

韓國因新冠病毒致死的比例約為0.81%，但目前卻面臨重症人數暴增局面。1日傳出，韓國新冠重症患者創723位歷史新高，也是首次突破700大關。

另外，大首爾地區的每日新染疫者，也同步創歷史新高。11月30日，韓國發現首位omicron疑似案例，不過，需進一步確認才能得知其真實性。

韓國政府在11月開始大幅推進的與病毒共生政策，據悉，因為當地疫情始終未見明顯降溫，故當前社交禁令可能無法再進一步鬆綁。