2021年第三季印度傳統PC出貨量年成長率達30%，印度連續第五季PC出貨量年增正成長。本季共出貨450萬台個人電腦，成為印度歷史新高的單季出貨量。許多NB/PC品牌也迎來史上PC出貨量最高的一季。IDC最新報告指出，印度大企業和中小企業的需求，看起來仍然有利於支撐2022年的PC供應商，關鍵垂直產業繼續提供新的訂單。受到印度市場需求強勁消息刺激，台股早盤NB/PC品牌廠和代工廠股價同步翻紅，表現優於大盤，其中華碩(2357)漲逾2個百分點，英業達(2356)和廣達(2382)、緯創(3231)也都漲逾1個百分點。

宏碁在2021年第三季以8.6%的市占保持在印度出貨第四位。宏碁也創下最大的單季業績，在2021年第三季出貨38.1萬台個人電腦。華碩在第三季以8.5%的市占保持印度出貨市占第五位。華碩還首次在該國銷售超過30萬台個人電腦。若以3Q出貨的年增長來看，宏碁3Q在印度出貨年增為16.7%，而華碩3Q在印度出貨年增則高達46.7%。

印度政府推動PLI計畫，希望促成美國科技巨擘蘋果，把一些iPad平板電腦組裝業務轉移到印度。印度總理莫迪推動電子產業的政策，已促使蘋果供應商鴻海(2317)和緯創(3231)在印度擴廠。和碩(4938)也已在印度設立據點。

和碩3Q公告印度子公司取得價值4.84億元的機器設備，預期印度廠年底進入小量試產，2022年量產。而和碩在11月也公告董事會通過將發行89億元，110年度第一期無擔保普通公司債，發行期限分別為5年及7年，5年期固定利率0.56%，7年期固定利率0.65%。