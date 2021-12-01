【LIVE直播】男友施暴還握有不雅片？ 高嘉瑜認了：他手上有很多不雅照

民進黨立委高嘉瑜昨日傳出遭男友林秉樞施暴。高今日在律師陪同下，於立院召開記者會，過程中數次因哭泣而中斷，高說，林男對女友的暴力行為已是慣犯，希望自己是林男的最後一個受害者。