港湖女神遭男友施暴 高嘉瑜泣訴：希望自己是最後一個受害者 10:552021/12/01 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委高嘉瑜今日記者會（吳家豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】男友施暴還握有不雅片？ 高嘉瑜認了：他手上有很多不雅照 訂閱影音： 中時新聞網 民進黨立委高嘉瑜昨日傳出遭男友林秉樞施暴。高今日在律師陪同下，於立院召開記者會，過程中數次因哭泣而中斷，高說，林男對女友的暴力行為已是慣犯，希望自己是林男的最後一個受害者。 傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人 好狠恐怖情人 高大成見高嘉瑜傷勢：徒手暴打又拖行 心疼高嘉瑜「有多少人等著看笑話」 她喊：性愛影片不是世界末日 難忍高嘉瑜遭暴打 最美發言人首次到她臉書留言：這次妳不孤單 林秉樞遭拘提嗆：「我跟呂秋遠很熟」 本尊狠打臉回應了 #家暴 #高嘉瑜 #林秉樞 #記者會 #受害者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 月花5萬住飯店 林秉樞見警上門仍膨風怒嗆「憑什麼」 08:382021/12/01 社會 恐怖情人被起底 林秉樞是累犯 04:102021/12/01 焦點要聞 高嘉瑜遭家暴 林秉樞連夜拘提躲飯店被上銬 否認對女友動手 05:242021/12/01 社會 林秉樞疑劈腿高嘉瑜 警拘提時飯店房內赫見長髮正妹 09:422021/12/01 社會 高嘉瑜前男友 赴靈堂要林刪不雅片 04:102021/12/01 焦點要聞 立委高嘉瑜遭男友家暴 前檢察官這樣說 10:222021/12/01 社會 高嘉瑜遭家暴！四叉貓驚：藍綠鐵粉解讀都跟「蔡英文」有關 00:072021/12/01 政治 檢方密請高嘉瑜助辦案 凌晨火速對林秉樞搜索拘提 09:012021/12/01 社會 高嘉瑜疑遭男友施暴並拘禁2天 昨赴派出所報案 新北地檢署分案調查 04:102021/12/01 焦點要聞 政治熱門新聞 徐巧芯自曝和林秉樞政大同系 揭他是塔綠班 校友群組狂罵 - 政治 親曝遭施暴恐怖傷勢 高嘉瑜回憶當晚：覺得我快死了 - 政治 直播》高嘉瑜泣訴被打只因一事 驚恐回憶：被抓頭髮拖行「嘴巴都是血」 - 政治 高嘉瑜遭拖行「驚悚瘀青照」首曝光！嚇壞郭正亮、沈富雄 - 政治 「論文門」最新進度曝光後 總統府回應了 媒體人脫口8字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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