因應振興五倍券商機，高市府「高雄開就賺」活動推出高雄券及商圈夜市券，造成全民瘋搶兌換。近日發放第2波10萬份商圈夜市券同樣夯爆，各夜市商圈擠爆人潮，但排隊亂象也引發民怨。對此，高雄市長陳其邁今（1）日表示，民眾反應超乎預期，會根據跨年、燈會等不同活動，再研議加碼。

高市府推出200元振興5倍券可換到翻倍價值的400元商圈夜市券，第1波10萬份先前被搶購一空。近日第2波再發放10萬份商圈夜市券，在林靖夜市、瑞豐夜市等地都吸引上千民眾排隊搶領，但各點限量2千份，有民眾抱怨仍領不到，以及商圈周邊交通大打結，但大多商家受益，笑開懷直說「真有刺激消費」。

陳其邁今在議會受訪時表示，高雄券、夜市券部分反應超乎預期，振興經濟效果很暢旺，整體規畫會根據市府跨年、燈會活動、商圈狀況等再來加碼，讓因疫情受困的中小企業、餐飲、商圈、旅宿業者在紓困或振興上能受益。

面對新變種病毒Omicron恐來襲，高雄耶誕、跨年活動是否受影響，陳其邁重申，會根據疫情調整，現在還是決戰境外，在邊境防守上顧好，現在看起來狀況還不清楚，最重要長輩打疫苗要再加強，第3劑必須做考慮，也呼籲戴好口罩，同時社區持續做病毒株監測，但他較擔心過年期間返鄉人潮回來，人多風險就提高，因此邊境管制還是要做好。