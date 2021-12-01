民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友拘禁、痛毆，傳出對方握有私密影片只能隱忍，高嘉瑜在事件曝光後，透過聲明表示：「希望不要再有下一個受害者」，讓人聽了格外心疼，美女主播高毓璘也為高嘉瑜遭施暴一事抱不平，怒斥：「打女人出氣家暴，就是孬種廢物」。

主播高毓璘得知民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴後，難掩怒火痛批：「打女人出氣家暴，就是孬種廢物」，認為男方真的那麼厲害，為何不去外面打，也可以找館長挑戰一下，順便證明自己的實力所在，接著跟所有人喊話：「我們要勇敢的『拒絕承受』情緒勒索和肢體暴力，大家要懂得愛自己，男女都是」。

對此，網友紛紛回應：「會家暴的男人絕對不會改的，誰嫁他誰倒楣」、「打女人豬狗牛～再怎麼生氣也不行，弱勢女生怎能忍受男生的暴力」、「男人不該打女人，女生應該要被疼愛、被呵護，兩性互相尊重」，就連主播張齡予都回應：「不管什麼理由都不可以打人，又不是原始社會！任何以強凌弱都不能接受！欺負比自己弱小的，就是人渣」。

「港湖女神」高嘉瑜男友林秉樞雖自稱從事國安工作，並與政商名流有關係，卻遭相關人士否認，更被起底「恐怖情人」行為已非首次，曾因騷擾、恐嚇前女友，被聲請家暴保護令，還被新北地院判處拘役40天，得易科罰金，緩刑2年，並接受指定6小時法治教育課程，今（1）日警方已持拘票、搜索票至板橋馥都飯店拘提。

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