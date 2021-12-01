彰化市民生路1棵20公尺的大王椰子樹，上午八點多，「砰」得一聲轟然從被連根拔起倒地，一根超級大棍棒，直接打在停在路旁轎車的車頂上。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市民生路1棵20公尺的大王椰子樹，上午八點多，「砰」得一聲轟然從被連根拔起倒地，一根超級大棍棒，直接打在停在路旁轎車的車頂上。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市民生路1棵20公尺的大王椰子樹，上午八點多，「砰」得一聲轟然從被連根拔起倒地，一根超級大棍棒，直接打在停在路旁轎車的車頂上，彰化警分局進行管制交通管制。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市體育場圓環道路，銀合歡樹幹質地易脆，不堪一夜強風吹，整棵樹被吹斷，壓在轎車車頂。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

彰化今天刮起風速每小時高達40幾公里的強風，相當於中度颱風，彰化市民生路1棵20公尺的大王椰子樹，上午八點多，「砰」得一聲轟然被連根拔起倒地，就如一根超級大棍棒，直接棒打停在路旁轎車的車頂上，讓人看得目瞪口呆；彰化市體育場圓環道路也發生銀合歡被吹斷，脆枝樹幹直接壓在小客車上。

「好怪、好強的東北季風！」入冬後，天氣驟然變冷，氣象局也發布陸上強風特報，彰化市入夜後風速加強，上午風速一直維持在每小時40幾公里，彰化市發生多起樹木折斷的災損。

彰化市民生路彰化警分局種有一整排大王椰子，其中一棵可能已經死亡了，在強風狂吹之下，竟從根部被風拔起，直接壓到停在路旁的轎車，還壓電線，適逢上班的尖峰時間，路人看得都嚇到，「這要壓到人，不就死了嗎？又夠驚險的」彰化警分局緊急進行道路管制。

附近住家說，這排大王椰子樹種了20多年了，過去強風發生大王椰子樹葉正片掉落，怕砸到人，後來都有定期刪減樹葉，沒想到這次樹幹變成超級大木棍，直接拔起壓車。

此外，彰化市體育場圓環道路往中興路方向，生長了許多銀合歡，銀合歡樹幹質地易脆，不堪一夜強風吹，上午8點多，民眾也發現，整棵樹都被吹斷了，樹幹、樹枝，直撲壓在轎車上，道路也被阻斷一半，上午彰化市公所清潔隊已派員清理。