民進黨立委高嘉瑜遭施暴，今公開說明，一度哽咽落淚說不出話。（圖／中時新聞網直播畫面）

高嘉瑜說明遭施暴過程

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞拘禁、痛毆，傳出因對方握有私密影片，讓她只能隱忍，直到昨日才在律師陪同下報案，對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴。經檢察官受理訊問後，認定林涉嫌重大，向新北地院聲請搜索，警方於今（1）日凌晨在板橋某飯店將林拘提到案。高嘉瑜則在今日上午10:30召開記者會統一對外說明。

提到遭施暴過程，高嘉瑜數度落淚，表示不願再回想過程，至於遭施暴的原因，高嘉瑜說讓她匪夷所思，只是因為前男友傳訊息給她，請她幫忙買小孩的東西，林男就抓著她的頭髮拖行、暴打，從晚上10點多到天亮，都持續拿她的手機發文或傳資料，用盡各種方式威脅，當下並不知道怎麼辦，嘴巴都是血，臉也腫到不能看，「都覺得我快死了」。

至於為何在事情發生後，還出席林母告別式。高嘉瑜表示，事發當下她非常恐懼、驚慌，這中間林男也一直控制她的手機，過程中林男因手上有很多她的影片、照片，林男慣用手法可能就是用這種方式脅迫他的女朋友，其他受害人也有類似的經驗及狀況，只能盡量順著他的意思，盡量不要激怒他，等他母親告別式結束後才處理這件事，他也哀求說母喪及自己有在吃身心科的藥，加上基於晚輩對長輩的尊敬，也進一分該盡的義務。

高嘉瑜也提到，很感謝前男友馬文鈺，知道事情後非常無法接受，逼林先生把照片影片都交出來，小馬會到林母告別式現場，是想請林先生出來談，把資料銷毀，就這樣，但林先生也很會操作，那天靈堂上小馬是把要轉交的資料由殯葬人員轉接，鬧場是林先生說的，但小馬沒有任何動作或影響儀式進行，小馬是蠻委屈，但也感謝他不惜出面幫忙。

此外，高嘉瑜也提到，發現林男會偷拍，講話也隨時都有側錄，林男身上有錄音筆，才發現自己在不知情狀況下被拍照、錄影等。高嘉瑜也說，林男還說不只是高嘉瑜，所有跟他講話的人，包括政治人物都有，且會整理檔案，這才是讓高嘉瑜覺得最害怕地方。

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