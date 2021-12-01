1日公布，2021年11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）走升至59.5，除了創下連續第16個月呈現擴張，擴張速度也反為加快，PMI指數攀升1.2個百分點，五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。

2021年11月台灣非製造業經理人指數（NMI），連續5 個月擴張，指數續揚3.8個百分點至62.3，為2014年 8月創編以來最快擴張速度。

台灣PMI、NMI調研機葥中華經濟研究院長張傳章表示，進入年底結案與促銷旺季、報復性消費以及業者配合振興券加碼，NMI反映出強勢走升，八大產業NMI皆呈現擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業（71.0）、住宿餐飲業（70.0）、零售業（63.0％）、運輸倉儲業（61.2）、教育暨專業科學業（60.9）、批發業（59.9）、金融保險業（57.6）與資訊暨通訊傳播業（56.9）。