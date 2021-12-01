沃旭能源1日啟用新竹和苗栗的雙都卜勒雷達系統（Dual-Doppler Radar System）正式運轉。沃旭能源持續引進創新科技，此系統是全球唯一應用於離岸風電領域的先進雷達系統，再度展現沃旭落實額外在地化之承諾。

沃旭能源指出，這項最新科技將用於收集亞太地區獨特的氣候狀況，協助促進台灣離岸風電發展，沃旭也與本地研究機構共享雷達收集數據，為提升台灣氣候觀測與分析準確度做出貢獻。

相較傳統氣象雷達，雙都卜勒雷達系統可提供更高解析度和精確度的數據資料。運用設置於不同地方的兩座雷達站，這套系統透過交叉掃描超過兩百萬個資料點，並將這些資料轉換為3D立體的風場影像，不僅能用來測量風力，也能預測風速及風向，全方位掌握風場的風況。此外，雙都卜勒雷達系統還可以進一步用於了解颱風和熱帶氣象的動態，這也是首度運用3D立體掃描技術觀測亞太區海洋氣候，未來可運用於優化風場設計。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，雙都卜勒雷達系統的啟用展現沃旭能源、台灣和美國公司組成跨國專案團隊之間的密切合作與重要成果。此外，我們和台灣的學術研究機構攜手參與這項風能旗艦計畫，能夠讓我們更深入了解台灣風力和天氣狀況，以及極端氣候對風力發電會造成何種影響。

沃旭能源也宣布已與合作夥伴建立完整的合作機制以及全球知識分享網絡，將觀測數據提供給台灣在地和國際學術研究計畫，合作夥伴包括國立台灣大學、國立中央大學、中國文化大學、工業技術研究院、丹麥科技大學，以及美國科技企業SmartWind Technologies。

沃旭能源期望透過與相關機構拓展合作，擴大協助更多颱風和風力相關研究，強化台灣的風測研究能量。