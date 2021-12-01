德國常駐歐盟代表處代表柯慕賢（Michael Clauss）日前透露，歐盟將於12月1日周三公布推動全球基建項目發展的計劃；連同公私營機構的參與，到2027年總規模可能高達3千億歐元。

香港信報1日報導，儘管歐盟並沒有表明這項名為「全球通道」（Global Gateway）的基建計劃，就是針對中國政府推出的「一帶一路」，但柯慕賢表示，有關計劃能讓一些與歐盟關係良好的國家，在考慮是否參與「一帶一路」時，能夠有另一個具吸引力的選項，歐盟並可藉此成為重要的地緣政治參與者。

報導稱，歐盟發言人馬默（Eric Mamer）對此並沒有正面回應問題，他強調，該項計劃旨在協助歐盟夥伴享用現代化的基建。

熟悉歐盟外交政策的智囊人士Michael Tanchum認為，歐盟的「全球通道」可吸引一些非洲國家參與，推動當地的環保項目發展及抗衡中國的「一帶一路」計劃。