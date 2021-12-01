財新/Markit於1日聯合公布，以中小企業為調查樣本、11月經季節性調整的大陸製造業採購經理人指數（PMI）降至49.9，低於市場先前預估中值50.5和10月份的50.6，創下三個月來最低。

稍早前，大陸國家統計局11月30日剛公布以大中型企業為調查樣本、11月官方製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，優於市場預期，且時隔兩個月重回景氣擴張區間。

路透1日報導，財新/Markit製造業PMI時隔兩個月再度跌破50榮枯線，主因為疫情反覆及產品售價高等，導致需求相對低迷。11月製造業新訂單分項指數為三個月來首次跌破50，也創下三個月低點。

Markit網站刊登的新聞稿顯示，11月大陸製造業產出分項指數返回50上方，此前連續三個月在50下方的萎縮區域徘徊，「11月份中國製造業整體運行狀況大致保持平穩；困擾生產的電荒問題有所緩解」。

新聞稿並指出，調查樣本企業表示，市況增強，能源供應相對改善，支撐產量上升。不過，顧客需求低迷，成本上揚，部分企業用電受限，拖累了整體增速。

報導稱，由於調查樣本側重點不同，大陸官方和財新製造業PMI通常會出現背離。30日公布的大陸11月官方製造業PMI優於預期重返擴張區間，升至50.1，追平8月的50.1，不過僅生產指數高於臨界點，其餘四大分類指數均低於臨界點。

受到新冠肺炎疫情爆發影響，財新製造業PMI在2020年2月曾經大幅降至40.3，創下2004年4月該項調查啟動以來的最低紀錄。