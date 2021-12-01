海洋大學、台北大學、台北科技大學及台北醫學大學組成的台北聯合大學系統今天宣布共同合作開發「APCS大補帖」數位課程，12月20日正式上線，不僅能檢視高中職期間所練成的程式設計能力，還能成為大學推甄加分項目。

「程式設計」是資訊教育中的重要角色，不僅108課綱列為科技領域的學習重點，教育部也推出「大學程式設計先修檢測」（APCS），以有效檢測檢驗高中職學生的程式設計學習成果，同時提供大學作為選才依據。

APCS分觀念和實作兩科，滿分各為5級分。以111學年大學申請入學為例，共47個資訊相關科系在大學個人申請管道設專門組別採計APCS成績，共釋出118個名額，其中台大、清大、陽明交大、成大、中央大學等校要求兩科至少達8級分，難度最高。

台北聯大系統學校合作開發「APCS大補帖」數位課程 ，集結4校資訊專業領域教師共同授課，並藉由應用題目來呈現運算思維的建構過程，透過重點概念深化與解題思維引導，了解檢測題目之常見觀念與運算步驟，快速掌握解題重點。

海大授課教師、資工系教授丁培毅表示，運算思維及程式設計是資訊科學及資訊工程從業人員的關鍵基礎能力，學習程式設計是深入掌握及應用各種資訊科技的第一步，在各種產業中只要比對手多一點點資訊能力，就有更好的競爭能力。學習程式設計時需要建構運算思維，包括邏輯性地的分析、拆解、簡化、與解決問題，以便透過程式隨時實現創意。

「APCS大補帖」數位課程12月20日正式上線，免收學費，一般民眾也能隨時隨地上網學習。課程網址：https：／／pse.is／3te2h9