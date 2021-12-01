世衛今天表示，針對Omicron變異株祭出旅行措施時，各國應採用「以證據為參考、以風險為基礎的方法」，包括採檢或隔離國際旅客，全面性旅行禁令並無法阻止Omicron擴散。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）稱新的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron在全球構成「非常高」的風險，已導致許多國家紛紛對外關閉國門。

世衛今天表示，尚未完整接種COVID-19疫苗的民眾，若也容易感染這種疾病，包括60歲以上者，應推遲前往有社區傳播疫情的地區。

世衛針對Omicron發布旅行建議時表示：「全面旅行禁令無法防止（病毒）在國際間擴散，但卻會對生命和生計加諸沈重負擔。」

「此外，實施旅禁還會讓各國不想通報與分享流行病學及基因定序數據，進而在疫情期間對全球衛生工作產生不利影響。」

非洲南部本月稍早出現首起Omicron病例，如今距離世衛首度接獲Omicron病例通報才不到1週，這種變異株已在全球不少國家現蹤。

世衛提到實施旅行限制的國家數量增加，包括暫時禁止出現Omicron的國家旅客入境。

路透社報導，世衛指出，截至11月28日，據報約有56國實施相關旅行措施，旨在拖延Omicron傳進國內。

世衛還說：「隨著各國當局加強監控與基因定序，偵測到Omicron變異株的國家數量料將增加。」

世衛隨後在更正版聲明中表示：「尚未完整接種疫苗，或沒有先前感染過SARS-CoV-2證明，且發展為重症和死亡風險增加的民眾，包括60歲以上者，或因患心臟疾病、癌症和糖尿病等共病而有高重症風險的民眾，建議延後前往有社區傳播疫情的地區。」

世衛建議各國在實施旅行措施時，採用「以證據為參考、以風險為基礎的方法」。

世衛表示，各國的出境、轉機與入境當局可實施緩衝措施，延緩或減少輸出與帶入Omicron的機率，包括採檢與隔離旅客。

世衛說：「所有措施都應該與風險相稱、有時間限制，並在尊重旅客尊嚴、人權與基本自由下實施。」

世衛指出，「必要的國際旅行」，包括人道任務、遣返回國與重要物資的運送，在疫情期間都應該列為優先。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1101201