每年11月中至12月間，澳洲東北部的聖誕島上千萬隻的紅蟹遷徙到海岸產卵，壯觀的紅色景象被譽為「世界自然奇景」之一，為避免紅蟹在遷徙過程中被車輛輾斃，當地設置「生態天橋」保護。新北市農業局也在土城桐花公園設置全市第一個專屬動物們的用路廊道，讓小動物免於路殺，設置一年多來路殺已減少9成。

桐花公園因生態資源豐富，道路沿線山林茂盛，是野生動物棲息與活動的重要場所，更是民眾登山健行的好去處，但因往來的車流量大，造成過路的動物命喪輪下，農業局表示，為改善此情形，通過進行生態調查，並與路殺社老師林德恩研究選擇設置路殺改善設施，在公園附近常發生路殺的4處，因地制宜的設置不同形式的路殺設施供動物使用。

農業局2019年底在桐花公園旁設置第一處的誘導式斜坡道連接地下生態廊道，現也成為動物的小小食堂；好漢坡因道路兩側樹冠不相連，今年第二處改善的是空中廊道，讓在樹梢棲息的動物例如松鼠、蛇類等，利用廊道從空中就可以到達路的另一側；第三處熱點改善是修復既有道路涵管，讓動物從路旁側溝利用涵管就可穿越道路；第四處是在道路邊坡擋土牆上鋪設菱格網，讓動物能攀爬菱格網快速離開道路邊，減少被路殺的機會。

農業局指出，生態調查資料顯示，桐花公園旁設置斜坡廊道後，路殺被觀測到的次數已減少9成，後續將在防路殺設施中架設攝影機等觀測機具，持續進行生態及路殺調查，希望能持續有效地降低路殺發生，並捕捉到動物使用路殺設施的身影，也會將調查資料回饋至全國最大公民科學家路殺社，並依專家建議持續改善。

農業局長李玟表示，桐花公園路段本就是規劃改善農路路段之一，並透過與路殺社共同研擬路殺改善工程，除能提升整體道路通行安全，讓用路人有順暢行車環境外，同時也建構生態友善道路。