政府宣布2050淨零轉型目標，富邦集團董事長蔡明忠今上午出席富邦全球化講堂「2025淨零轉型x邁向世界共好」致詞時表示，面對氣候災難、低碳議題，我們已經沒有時間了，現在公投才來討論「三接」已經太遲了。

蔡明忠表示，要達淨零目標，天然氣是能源轉型過程中的替代方案，未來不可能50%靠天然氣發電，因為它很可能是無法達成淨零目標的罪魁禍首，因此，蔡明忠認為，現在才來談三接，對聯合國氣候變化大會(COP26)所談的淨零碳排，就知道有多落後了。

工商界對「碳權」、「碳足跡」已經琅琅上口，蔡明忠表示，日前在工商協進會提議組「永續委員會」，並擔任召集人，以前曾擔任其他委員會的召集人時，從來沒看過這麼熱鬧的開始會情景，不但「永續委員會」的委員全員到齊，每個委員對減碳都自有一套看法，對於碳權如何計算、要不要成立交易所等皆熱烈討論；由於太過熱烈，相關議題無法在會議上照案通過，這也體會到台灣在減碳的議題上可能面臨的挑戰。

宏碁集團創辦人施振榮表示，台灣在水電使用上有很大浪費，現在與時間賽跑，減碳人人有責，碳價、碳交易是全世界趨勢，政府要超前部署、大家要動起來了。