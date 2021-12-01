台灣基進台南黨部志工北區裕民路店家門前被貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條，研判是反對方人士的惡意作為。（台灣基進提供／洪榮志台南傳真）

台灣基進台南黨部主委李宗霖嚴厲譴責暴力行為。（台灣基進提供／洪榮志台南傳真）

台灣基進台南黨部志工前天晚間發現懸掛在北區裕民路店家門前宣傳公投4個不同意的布條，遭不明人士破壞，還貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條，研判是反對方人士的惡意作為，已向管轄的市警五分局北門派出報案，黨部主委李宗霖1日也嚴厲譴責這種暴力行為。

李宗霖強調，自己並不大在意公投帆布被扯下，但這是支持者為台灣發聲的一點心意；基進沒什麼資源，全靠志工一點一滴的幫忙，但卻讓志工面對這樣的窘境，他覺得非常不捨，因此嚴厲譴責這樣的惡意行為。

李宗霖認為，民主國家每個人都有表達意見、支持理念相符政黨的自由，但暗地破壞、暗處威脅，絕對不是正常公民社會的表現。有不同意見歡迎站出來辯論，或是各自努力進行說服，就像該黨部近日號召一群堅定且勤奮的志工，晨昏不懈地進行路面宣講，卻絕對不會蓄意破壞反對方陣營的任何物品，因為尊重不同意見是民主社會中公民素質的展現。

李宗霖還說，該黨在各地路口宣講時，都曾經遇到反對方的辱罵、挑釁，但這就是從事政治工作的代價，遭遇挑戰就要去克服，越是挫折就要越努力；他也從志工及支持民眾不時送來的早餐、飲料、暖暖包，以及滿滿的鼓勵中，獲得繼續宣講的力量。